Tribunales ordenan repetición de elecciones sindicales en Nissan Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (Catem), Verenisse Ruiz Sánchez, confirmó que habrá repetición de las elecciones sindicales en la planta Nissan A2.

De acuerdo con la lideresa lo anterior se derivó del amparo que interpusiera el dirigente de la CTM, Mario Arredondo, al no reconocer su derrota en el recuento del pasado 22 de septiembre.

Ruis Sánchez comentó que la magistrada del noveno tribunal colegiado en materia de amparo justificó que por “cuestiones” de un logotipo que confundía a los trabajadores se tendría que reponer el proceso.

En tono molesto expresó que los trabajadores no son tontos y decidieron en su momento no ir más con el sindicato de siempre, por lo que rechazó el argumento de que hubo confusiones al momento de expresar su voluntad.

Más adelante presumió que el sindicato a su cargo ganó en planta A2 con un 80 por ciento de margen sobre sus competidores y que ahora resulta que es donde se deban repetir las elecciones.

“Desde aquí le digo por segunda ocasión a Mario Arredondo que tenga una poquita de dignidad y retírate de A2, porque sigues pagando abogados transas y carísimos con las cuotas de Jatco y de Compas”, acusó al final.