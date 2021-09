Tren impacta a camioneta; hay 6 lesionados

Redacción

Asientos, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Asientos, personal del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM y paramédicos del ISSEA, se trasladaron a la carretera estatal número 4, tras haber recibido el reporte de que una camioneta había sido impactada por el tren, percance que dejó como saldo seis personas lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:36 horas, cuando a través del Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en la carretera estatal número 4, la cual conduce a la comunidad de Villa Juárez, era requerida su intervención, debido a que una camioneta Chevrolet había intentado ganarle el paso al tren y había sido impactada por la pesada unidad, derivado de lo cual varias personas estaban lesionadas.

De inmediato, se generó el despliegue de los cuerpos de emergencia, trasladándose al lugar policías estatales, policías municipales de Asientos, personal paramédico del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM y paramédicos de la ambulancia ECO 338 del ISSEA, quienes les brindaron atención a los ocupantes de la camioneta Chevrolet color blanco, con placas de Texas, la cual quedó volcada sobre su costado derecho tras haber sido impactada por el tren.

*Complemento de la información*

En relación al percance registrado en la carretera estatal número 4, la camioneta Chevrolet Silverado en color blanco, con placas de circulación de Texas, era conducida por Ricardo de 32 años, con domicilio en Villa Juárez, Asientos, quien viajaba en compañía de la Mayra Lesli de 32 años, así como de los menores Christian Alfonso y Luis Artemio ambos de 13 años, con domicilio conocido en la comunidad de Clavellinas, quienes son compañeros de la secundaria.

Los menores resultaron lesionados por lo que fueron atendidos en el lugar, por paramédicos del ISSEA y posteriormente uno de ellos, fue trasladado a recibir atención médica a bordo del helicóptero Halcón 1, mientras que su compañero fue abordado a la ambulancia ECO 273 del ISSEA y trasladado al Hospital Hidalgo.

Asimismo, personal de Protección Civil Municipal y paramédicos de la ambulancia ECO 338 del ISSEA valoraron y trasladaron a Mayra Leslie al Hospital de Pabellón de Arteaga, junto con una menor de 11 años de edad, de quien se desconocen sus generales, misma que presentaba varios golpes, los cuales no ponen en riesgo su vida.

Se logró conocer que Ricardo intentó ganarle el paso al tren, sin embargo no logró su objetivo y la camioneta que conducía fue impactada por la máquina del ferrocarril número económico 4875 que conducía Felipe de 54 años de edad, quien refirió que no pudo evitar el golpe.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de Asientos, aseguraron al conductor de la camioneta Chevrolet, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.