Tren arrolla a septuagenario ciclista en Tres Centurias

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre de la tercera edad fue brutalmente atropellado por el tren cuando trataba de cruzar las vías a la altura del parque Tres Centurias.

Los hechos se verificaron al filo de las 10:30 horas de este miércoles en el cruce de Avenida Gómez Morín y Alameda, en el Barrio de la Estación.

El lesionado identificado como Cornelio de 70 años de edad viajaba a bordo de una bicicleta negra, cuando en determinado momento de manera intempestiva se cruzó sin fijarse ni escucharse que venía el tren por lo que fue arrollado.

Testigos que observaron el accidente dieron parte al 911, por lo que al sitio se trasladaron policías municipales y paramédicos del 080, los cuales al revisarlo detectaron que presentaba lesiones de consideración y su estado de salud era delicado, optando por trasladarlo al Hospital Hidalgo.

El maquinista al dar su declaración señaló que emitió varias veces el silbato para advertir a los transeúntes, pero el señor Cornelio nunca hizo caso.