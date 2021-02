Tratamiento con plasma convaleciente no dio los resultados esperados: ISSEA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El tratamiento con plasma convaleciente utilizado en los pacientes graves del Covid-19 no dio los resultados esperados por el sector salud, reconoció el titular del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, quien dijo, es una respuesta percibida a nivel mundial.

“La respuesta no fue la que se esperaba, sí funcionó, pero no como lo esperábamos y creo que este es un análisis no nada más de Aguascalientes sino a nivel mundial”, comentó en conferencia de prensa virtual durante la mañana de este miércoles.

El funcionario explicó que a inicios de la pandemia, el uso de plasma convaleciente como tratamiento contra el Covid-19 fue visto de manera positiva, sin embargo, meses después, se determinó que este método no es 100% efectivo en todos los pacientes.

“Cuando empezamos a ver el manejo del plasma lo veíamos como una muy buena alternativa y quizás la que nos iba a dar una salida más rápida de la pandemia, pero conforme se fueron dando los resultados en el mundo y en el país, nos dimos cuenta que no, no es el 100% efectiva, pero sí tiene buena respuesta“, indicó.

Piza Jiménez agregó que con esta conclusión, el tratamiento con plasma seguirá siendo una opción de respuesta dentro de la entidad, sin embargo, no será definitiva ni de primer orden.

El 13 de julio del 2020, el gobernador Martín Orozco Sandoval informó que Aguascalientes había recibido la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para hacer uso del plasma en pacientes del Covid-19. Para entonces, el ISSEA ya contaba con varias unidades de plasma congeladas listas para su aplicación.