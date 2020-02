Trasladarán a reos peligrosos de Aguascalientes a penales de máxima seguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alistan el traslado de reos federales en Ceresos de Aguascalientes a penales de máxima seguridad, informó el Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

-¿Hace unos días se dio una fuga de reos en la Ciudad de México, cómo estamos aquí en Aguascalientes?

-Bueno, acuérdense que nosotros tenemos penales de mediana seguridad, tenemos una capacidad importante y de hecho estamos en trámites para mandar a personas privadas de su libertad federales a Centros de Reinserción Federal, esto para poder desfogar nuestros penales y no se nos genera saturación.

-¿Cuántas personas se enviarán?

-Bueno, estamos en negociación con el gobierno federal, por lo que no te podría decir ahorita cuantos nos van a autorizar.

-¿Cuánto tiempo llevan estos procesos?

-Esto no depende de nosotros, depende de la federación, no sabemos los tiempos pero nosotros estamos listos para hacer los traslados en en momento que nos digan,