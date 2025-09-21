Trasladan en helicóptero a paciente grave de Calvillo a HH

Calvillo, Ags.- Paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico GAMET del helicóptero “Fuerza Uno” de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) realizaron un traslado aeromédico de una paciente en estado grave, desde el municipio de Calvillo al municipio capital, para ser ingresada en el área de urgencias del Hospital Hidalgo al presentar fractura craneoencefálica y facial, además de muñecas, tórax y cadera.

Fue a las 11:01 horas de este domingo cuando el personal del Hospital General de Calvillo, solicitó el apoyo para el traslado de quien responde al nombre de Dayana Montserrat de 17 años de edad, misma que se encuentra gravemente herida tras presuntamente arrojarse de la azotea de su domicilio, cayendo de una altura aproximada de 4 metros.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, instruyó el apoyo inmediato de los paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) quienes aterrizaron a las 11:16 horas en el municipio de Calvillo, lugar a donde arribó la ambulancia del ISSEA para hacer entrega de una paciente del sexo femenino que según el parte médico presenta trauma craneal y facial, probable fractura en ambas muñecas, tórax, cadera y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Finalmente, bastaron 16 minutos para que el helicóptero “Fuerza Uno” hiciera su aterrizaje en el helipuerto ubicado en el Hospital Hidalgo, en donde Bomberos Municipales de Aguascalientes resguardaban la zona junto con Policías Estatales, en donde fue recibida por los médicos del área de urgencias quienes de inmediato la ingresaron al nosocomio para continuar con su tratamiento médico y lograr su estabilización inmediata.