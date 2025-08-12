Trasladan a EU a 26 extraditables ligados a crimen organizado

Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que 26 personas con orden de extradición fueron trasladadas a Estados Unidos por su presunta relación con organizaciones criminales y delitos de tráfico de drogas.

Las autoridades señalaron que los extraditados “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública” y que su custodia, traslado y entrega formal se realizaron bajo protocolos institucionales y con respeto a sus derechos fundamentales.

El operativo se efectuó a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los acusados, en cumplimiento con la legislación mexicana.