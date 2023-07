Tras su participación en caso NXIVM, Allison Mack salió de la cárcel

Redacción

EEUU.- Hace unos días salió de la cárcel Allison Mack, actriz que se dio a conocer internacionalmente gracias a su participación en la serie Smallville, y quien fuera sentenciada por tráfico sexual tras su participación en la secta NXIVM.

Previo a que la famosa estuviera en el “ojo del huracán” por su detención y el juicio que enfrentó, muy poco se sabía de ella, ya que después del éxito que obtuvo con la serie protagonizada por Tom Welling muchos le perdieron la pista.

Es de rememorar que Allison Christin Mack nació el 29 de julio de 1982 en Alemania, pero a los dos años junto con su familia se mudó a California, Estados Unidos. En su infancia comenzó su carrera como actriz, ya que participó en algunos comerciales para televisión.

A los siete años comenzó a estudiar en el Young Actors Space y poco después participó en algunas series y películas para televisión; aunque se dio a conocer internacionalmente cuando interpretó a Chloe Sullivan en Smallville, una serie basada en la historia de Superman durante su etapa de adolescente; en dicha historia, Clark Kent descubre que tiene poderes, además que se enamora de Lana Lang.

En la serie, Allison Mack dio vida a Chloe, la mejor amiga de Lana, quien está enamorada de Clark y hace todo lo posible para que él se fije en ella y no en Lana; luego del éxito que obtuvo Smallville se creó un spin-off llamado Las Crónicas de Chloe, que protagonizó Allison Mack; y entre otras producciones en las que participó la actriz se encuentran My Horrible Year, The Ant Bully, Marilyn: A Love Story y en Wilfred, una serie de televisión que se estrenó en el 2012 y hasta ahora es su último trabajo.

Pero fue en 2018 que Allison Mack fue detenida y un año después se declaró culpable por participar en la secta NXIVM, la cual fue fundada por Keith Raniere y a quien la actriz ayudaba a reclutar mujeres y así convertirlas en esclavas sexuales; y por lo que la famosa fue sentenciada a tres años.

En el juicio contra Keith Raniere, Mack fue clave para que los fiscales demostraran que él creó la secta NXIVM con la fachada de que era un grupo de autoayuda que utilizó para adoctrinar a mujeres, algunas de ellas a las marcó con sus iniciales, y obligó a tener relaciones sexuales con él.

Durante el juicio en contra de la actriz de Smallville el juez Nicholas Garaufis la calificó como una “cómplice esencial” y “aliada involuntaria y productiva” de Raniere, aunque dijo que no dudaba que como las otras mujeres ella también fue manipulada y “se sintió cautiva”.

Según Deadline, Allison Mack abandonó la prisión en la que se encontraba el pasado 3 de julio tras dos años privada de su libertad.

*Información de Excélsior.