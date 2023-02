Tras salto increíble le harán antidoping a DK Metcalf

Redacción

EEUU.- El receptor de Seattle Seahawks, DeKaylin Zecharius “D.K.” Metcalf, reveló en sus historias de Instagram, que administrativos de la NFL le seleccionaron para ser sometido este día a una prueba antidopaje o consumo de sustancias que mejoran el rendimiento (PES, por sus siglas en inglés).

Ello luego de que el jugador causo polémica debido a un video que muchos usuarios dicen era falso, ya que se le observa dando un salto sobrehumano; y por el cual el jugador sería enviado a una prueba antidopaje tras el material viral.

En la publicación de D.K. Metcalf se puede leer, “Buen día, D.K. This is Brian Keller. En beneficio de la NFL, has sido seleccionado para una recopilación de pólizas PES, mañana 20 de febrero de 2023. Por favor, contáctame tan pronto sea posible, para que podamos arreglar una hora y un lugar para encontrarnos mañana”.

Vale mencionar que el jugador de futbol publicó en la captura de pantalla un emoji de un hombre alzando los brazos y hombros, el cual se puede interpretar que no tiene opción a la prueba antidopaje; ello luego de que D.K. Metcalf fue el protagonista de un video viral donde se observa las grandes capacidades físicas del atleta, tras revelar lo alto puede saltar para alcanzar un balón, lanzado a gran velocidad.

Llama la atención en este sentido que si bien no se revela la altitud exacta del salto que dio D.K. Metcalf, se puede apreciar que casi supera su propia estatura, es decir, un metro 90 centímetros; por lo que muchos internautas aseguraron que era un video editado o falso, pero para estar seguros, el receptor de Seattle Seahawks, sería sometido a pruebas antidopaje por la NFL.

*Con información de Excelsior