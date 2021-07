Tras recién legalización de la marihuana no crecen detenciones en Aguascalientes: SSPM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La eventual legalización de marihuana no ha generado de momento un mayor número de detenciones en la ciudad, apuntó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

“Desde que se dio esta noticia en cuanto a que el consumo lúdico se ha autorizado, no hemos tenido un disparo para señalar que la gente comenzó a hacerlo”, expuso en torno al fallo de la Suprema Corte en torno a la ingesta de la sustancia.

En ese sentido, Martínez Romo sí demandó definir las reglas legales del consumo de la hierba, con la finalidad de que las corporaciones policiacas puedan conocerlas y saber de qué manera deberán operar.

“Tenemos que empezar a trabajar de manera interna para que este tipo de uso lúdico sea permitido y adecuar las leyes necesarias de manera local, si el personal policial detiene a una persona no sea sujeto de aprehensión. Habrá lugares donde se permita su consumo, no cerca de escuelas, no ante menores de edad, hay que esperar que nos den las reglas de trabajo”, reiteró el funcionario.

El titular de Seguridad Pública abundó que se mantiene comunicación