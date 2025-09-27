Tras persecución, detienen a Ricardo por violencia familiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Policía Metropolitana que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción detuvieron tras persecución a pie tierra, a una persona de sexo masculino que tenía en su haber una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

Fueron uniformados de la Policía Metropolitana que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle Ignacio Ortiz cruce con la calle Rodrigo Rincón en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, cuando detectaron a una persona de sexo masculino que se dio a la fuga corriendo tras observar que se aproximaban las unidades policiales, motivo por el que fueron tras él, dándole alcance metros adelante.

El individuo dijo responder al nombre de Ricardo N de 48 años de edad, de manera simultánea la inspección corporal que se le practicó sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojó minutos después que contaba con una orden de aprehensión vigente a su nombre por el delito de violencia familiar.

Finalmente, el detenido fue trasladado ante Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en dónde se determinaría jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.