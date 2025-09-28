Tras persecución atrapan a Julio con 96 gramos de mota en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron en calles del fraccionamiento Prados de Villasunción a un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas, que pretendió darse a la fuga corriendo, en el interior del vehículo que conducía localizaron siete bolsas y un frasco de vidrio que contenían hierba verde al parecer marihuana, dieron un peso total aproximado de 96 gramos.

Fueron elementos del Grupo Especial K9 de la Policía Estatal que al circular sobre la Avenida Siglo XXI detectaron en circulación un vehículo marca Chevrolet, Spark, en color amarillo, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que contaba con vidrios polarizados, motivo por el que le indicaron detuviera su marcha, haciéndolo a la altura de Avenida Mahatma Gandhi.

Cabe señalar que al momento que se detuvo el vehículo compacto, el conductor de manera imprevista abrió la puerta del vehículo y se dio a la fuga corriendo, por lo anterior los policías fueron tras él dándole alcance metros adelante a quien dijo llamarse Julio N de 47 años de edad.

Al momento de realizar la inspección preventiva en el interior del vehículo el ejemplar canino de nombre Clever del Grupo Especial K9 detectó en el interior del vehículo una bolsa tipo mariconera que contenía en su interior siete bolsas plásticas con cierre hermético de diferentes tonalidades y un frasco de vidrio que contenían en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana que dieron un peso aproximado de 96 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con el vehículo, las bolsas y el frasco de vidrio que contenían la hierba verde ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica, debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra.