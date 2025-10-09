Tras orden de cateo detienen a narcomenudista en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Durante la intervención en un domicilio del Fraccionamiento La Estrella se aseguró a una persona y diversos envoltorios con sustancia granulada con características de narcótico.

Gracias a las labores de investigación e inteligencia realizadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se dio cumplimiento a una orden de cateo otorgada por un Juez, obteniendo resultados positivos con la detención de una persona y el aseguramiento de sustancia prohibida.

Derivado de las acciones de investigación, se obtuvo información que alertaba sobre la posible comisión de actividades ilícitas en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Estrella, en el municipio de Aguascalientes, por lo que se solicitó la intervención judicial correspondiente para ingresar al lugar.

Durante el desarrollo del cateo, los elementos de la Policía de Investigación Criminal lograron el aseguramiento de Jesús “N”, alias “El Chuy”, así como nueve envoltorios de plástico color azul que contenían una sustancia granulada al tacto, con características similares a un narcótico.

Posterior a la detención, el agente del Ministerio Público inició las acciones legales correspondientes en contra del señalado, integrando la carpeta de investigación por el delito de Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, bajo la hipótesis de Posesión de Narcóticos con Fines de Comercio en la Variante de Venta.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control calificó de legal la detención efectuada por los agentes de investigación y determinó vincular a proceso a Jesús “N”, al encontrar elementos suficientes que lo relacionan con los hechos imputados.

Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva justificada, permaneciendo el imputado en un centro de reclusión mientras se continúan las investigaciones. Asimismo, se estableció un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.