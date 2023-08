Tras los muchos desastres, IMSS Aguascalientes se pone las pilas y remodelará quirófanos en 3 hospitales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Quirófanos de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, 2 y 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes serán remodelados a partir de este 31 de agosto, para modernizar pisos, muros y techos, instalaciones eléctricas, puertas y accesorios con materiales y tecnología de vanguardia.

Las obras empezarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No.1, continuarán en el No.2 y concluirán en el tres. El inmueble en turno de maniobras mantendrá abierta una sala de urgencias y una de tococirugía, además de que será apoyado por los otros dos hospitales con prioridad para realizar cirugías urgentes y aquellas necesarias para pacientes hospitalizados.

Así lo informó el coordinador de Atención Médica de Segundo Nivel, doctor Victor Iván García Godínez, quien subrayó que también se programarán procedimientos en fin de semana en los dos hospitales disponibles y precisó:

“El personal de salud será reasignado de manera transitoria a los hospitales con quirófanos abiertos, para solventar la demanda de atención de los que serán cerrados por remodelación. Este esfuerzo permitirá elevar la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes”.

Por su parte, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) coordinarán el envío de los pacientes que lo requieran a los hospitales de apoyo, de acuerdo con el calendario de obras.

García Godínez recordó que las remodelaciones inician el 28 de agosto y se contempla terminar a finales de noviembre, periodo en el que se habrán modernizado 18 de 21 quirófanos. En el HGZ No. 1 cinco de cirugía y uno de tococirugía; en el HGZ No. 2 tres de cirugía, uno de urgencias y dos de tococirugía; y en el HGZ No. 3 uno de urgencias, uno de tococirugía y cuatro de cirugía.

Cabe señalar que, de enero a julio de este año, el IMSS en Aguascalientes ha realizado cerca de 16 mil cirugías de todas las especialidades, a través de los tres HGZ y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).