Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras hackeo a su cuenta personal de WhatsApp, el sub secretario de gobierno Manuel Cortina informó mediante sus fredes sociales la recuperación de su cuenta sin que nadia saliera defraudado por los ciberdelincuentes,

“Cuenta recuperada. Gracias por su solidaridad a quienes me mandaron un mensaje o compartieron.

Hasta ahorita no sé de nadie que haya caído, todos me contactaron y al parecer no hubo víctimas.

Listo mi WhatsApp para quien me necesite”, dijo