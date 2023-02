Tras fallo contra García Luna, sigue Calderón: Morena

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer el fallo del jurado de Estados Unidos contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública; legisladores federales de Morena exigieron que ahora sea juzgado Felipe Calderón, por nexos con el crimen organizado.

En este sentido se manifestó el coordinador Ignacio Mier, quien dijo que al ser válidos los testimonios contra el ex funcionario, ahora siguen los ex Presidentes emanados del PAN; “no hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Al tomarse cómo válidos los testimonios, los que siguen son @VicenteFoxQue y @FelipeCalderon”.

Posteriormente, en el Pleno, diputados de Morena festejaron el fallo del jurado de Nueva York e hicieron segunda a lo dicho por su coordinador; “¡Sigue Calderón, sigue Calderón!”, coreó un grupo de diputados de Morena en medio del salón de plenos, prácticamente vacío, sin legisladores de la oposición.

Mostraron cartulinas, con letras azules, previamente ya preparadas, que recopilaban parte de los testimonios que se expusieron en el juicio contra el ex Secretario, como “Genaro García Luna facilitaba el traslado de drogas en los aeropuertos de México”.

Desde tribuna en la discusión de las reformas a la Ley General de Uso de la Fuerza, el diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano pidió un minuto de silencio por el PAN, tras al fallo, y dijo “al parecer el Partido Acción Nacional ha fallecido, y es que no se había visto un caso como estos”.

Luego, continuó, “Genaro García Luna es uno de los primeros altos ex funcionarios sentenciado por todos los cargos, es histórico, hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, porque es una Corte imparcial a nuestro País”.

A nombre de su fracción, dijo que se debe aplicar la justicia a los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, y otros ex funcionarios; “esto no solo mancha al PAN, sino a Felipe Calderón, a Vicente Fox”, señaló.

Añadió a ello “descanse en paz el PAN, por los agravios que este súper policía de Felipe Calderón hizo al País. Corresponde al juez determinar la pena que sería entre 10 (años) y cadena perpetua para Genaro García Luna por el dolor y al agravio a toda la sociedad mexicana, decimos ese cabrón se merece la cadena perpetua”.

En su intervención, el petista Gerardo Fernández Noroña presumió que siempre denunció los nexos de García Luna y, afirmó, que el tiempo le dio la razón; al tiempo que cuestionó ¿con qué cara saldrán a marchar los partidos de Va por México el próximo domingo y qué van a decir?; aseverando que Felipe Calderón deberá acabar en prisión: “que es el lugar que debe estar, que debe compartir con Fox y Enrique Peña Nieto”.

Pablo Almícar Sandoval, ex perredista, aseguró que es un “buen día” para México por la sentencia contra García Luna porque resultó culpable de todos los delitos que se le imputaron en Estados Unidos; “los panistas están con la cola entre las patas porque el baño de sangre que le dieron a la patria no fue de a gratis, cobraron cobardemente los muertos hasta hacerse asquerosamente millonarios”, anticipando que buscarán acusar a Calderón por delitos de lesa humanidad.

En tanto que Andrea Chávez, diputada de Chihuahua, reclamó a los panistas su ausencia en el salón de sesiones y exigió que Margarita Zavala, esposa de Calderón, se presentara en el Pleno.

Además de eso, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio por las 140 mil personas que murieron por homicidios dolosos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los 60 mil desaparecidos; y dijo que se ha juzgado a una persona y que deberá cargar con las consecuencias de sus actos, “nos parece correcto”, expresó, sin mencionar el nombre de García Luna.

Luego advirtió que en el Gobierno federal están los delincuentes de Alejandro Gertz Manero y Manuel Bartlett, así como la familia del Presidente; “que deberán rendir cuentas en su momento”, posterior a ello comentó “no se hagan de la boca chiquita, corruptos”, espetó el vicecoordinador en lo que fue la única intervención de un legislador del PAN tras conocerse la sentencia contra García Luna.

En esa misma línea, apenas se supo que el jurado había declarado culpable a Genaro García Luna, las bancadas de Morena y del PAN en el Senado se enfrascaron en un acalorado debate por la figura del ex Secretario de Seguridad Pública.

Cravioto echó en cara a la bancada blanquiazul el no atreverse a “pedir perdón al pueblo”; enseguida, la culpó de “no tocar” al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en cuya gestión se desempeñó García Luna; mientras que por el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez celebró el fallo del jurado, pero al mismo tiempo cargó contra Morena: “Ojalá lo hubiéramos juzgado en México (a García Luna), pero lástima que este Gobierno no se atreva a enjuiciar a toda la bola de corruptos. Qué lástima que haya un pacto de impunidad con Peña Nieto”.

*Con información del Diario de Juárez