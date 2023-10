Tras el paso de Otis, no localizan a Margarita Portillo, viuda de Andrés García

Redacción

Guerrero.-Durante las primeras horas de la madrugada del miércoles 25 de octubre, el huracán Otis golpeó con todas su fuerzas a Guerrero. Acapulco es la zona más devastada por el paso del desastre natural. Desde que el fenómeno tocó tierra, la comunicación con el puerto ha sido bastante limitada.

Yolanda Garza, productora de televisión y amiga de Andrés García y de Margarita Portillo, reveló a Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano que el paradero de la viuda del actor es desconocido para ella luego de la incomunicación que ocurre en Acapulco.

La productora, quien tiene los derechos para producir en un futuro la biográfica del actor de Pedro Navaja, reveló al comunicador y al resto de su equipo que lamentablemente, ni ella ni el abogado de Margarita Portillo han tenido suerte para dar con su paradero.

“A Margarita no la pude localizar, sí la estuve llamando, su abogado también me dijo que le estaba marcando y nada, y no supimos nada de ella”, afirmó. Asimismo, comentó que de la casa de Andrés García tampoco tiene reportes.

Recordemos que, como muchas otras celebridades, Andrés García tenía una mítica casa en la bahía de Acapulco a la que bautizó como “El Paraíso”. Tan fuerte ha sido el poder destructivo del huracán Otis, que las mansiones y departamentos de muchos famosos han quedado reducidas a ruinas.

Margarita Portillo no ha sido localizada tras el golpe de Otis en Acapulco

“No sé cómo haya quedado eso, pero si las construcciones de Acapulco no se cómo han quedado… No sé nada de ‘El Paraíso’, ni nada de eso. Pero bueno, a ver qué pasa, no pude ir porque la carretera está dañada”, explicó.

“El Paraíso” era una de las posesiones más preciadas para el actor. Vivió en la propiedad los últimos años de su vida acompañado de su esposa Margarita Portillo, de quien todavía no se conoce su paradero.

Sobre el devastador poder de Otis en Guerrero, Yolanda Garza externó a Gustavo Adolfo Infante y su equipo que estaba muy dolida, además de preocupada por los estragos ocasionados en la población.

“Estoy muy desconcentrada, estoy triste, la última conversación que tuve fue con el administrador de mi edificio de recién que cayó el huracán y me dijo que era una cosa terrible, algo que jamás había experimentado en tantos años de vivir en acapulco, entonces me di la tarea de hablarle a mis amigos”.

La lujosa casa de Andrés García en Acapulco (Instagram/andresgarciatvoficial)

Acapulco está atravesado por una fuerte crisis tras el paso del huracán categoría 5 que dejó a la ciudad gravemente lastimada.

Cómo es El Paraíso, casa de Margarita Portillo y Andrés García

El inmueble se encuentra a muy poca distancia de la playa Pie de la Cuesta. Esta propiedad está valuada, actualmente en más de 5 millones de dólares. Es muy probable que Otis haya afectado seriamente a la casa.

“El Paraíso” tiene una enorme alberca, como casi todas las casas de lujo de Acapulco. Antes de morir el pasado 4 de abril del 2023, el actor solía organizar reuniones y fiestas en su casa. Por supuesto, el lugar cuenta con su propia playa privada.

Roberto Palazuelos, con quien Margarita Portillo no tiene muy buena relación tras la muerte de su marido, asistió a más de una reunión en “El Paraíso”, tal cuál se ve en las fotos que el actor llegó a publicar antes de fallecer.

La casa tiene tres pisos, una fachada colorida y decorada con colores cálidos y estilo tropical y hogareño. Está rodeada por vegetación en forma de palmeras, mismas que le daban al actor la privacidad necesaria. Tiene una zona de bar, varios cuartos con baño propio, salas, comedores y cada habitación está decorada de un estilo playero.

Con información de Infobae