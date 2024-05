Tras desquiciar a la CDMX con marchas y plantón la CNTE consigue aumento salarial

Redacción

Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibirá un aumento salarial de 13%, luego de los desmanes realizados en los recientes días con sus protestas.

Apenas ayer, los profesores disidentes bloquearon los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Anunciaron que en la Ciudad de México se mantendrá el plantón hasta el 4 de junio, tras una reunión que ya tienen programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los siguientes días.

“Es más de 10 por ciento que nos habían dado y eso pone de manifiesto la importancia de la lucha que hemos dado desde diciembre y que hoy se vio con más fuerza”, opinó el secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández.

El aumento sería del 11.08 por ciento directo al salario y del dos por ciento en prestaciones, además de otros beneficios para la Sección 9.

Roberto Gómez añadió que el salario para los docentes de base inicial de primaria y preescolar pasará de 12 mil 200 pesos a un poco más de 14 mil.

“Son mil 700 pesos directos al salario, netos, sin descuento”, agregó tras recordar que el anterior incremento que anunció el presidente Andrés López Obrador era del 10 por ciento, pero de sólo 6% directo al salario.

Según lo difundido por el magisterio, fue decretado un receso en la mesa de diálogo, y será el próximo 28 de mayo cuando se retomen las conversaciones con autoridades educativas, justo un día antes del cierre de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Están pendientes varios temas como la creación de 400 plazas de educación especial, la regularización de directores, comisionados, que impiden el reconocimiento a la plaza, y las becas solicitadas.

BLOQUEOS Y CAOS EN LA CDMX

Horas antes de que se diera el acuerdo, los integrantes de diferentes secciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron desde las 10:30 de la mañana de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provocando caos vehicular en la zona y afectando a decenas de pasajeros.

Algunos docentes que, llegaron en marcha y otros más que se trasladaron en Metro desde su campamento instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, intentaron acceder a la Terminal 1, sin embargo, policías de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo impidieron para no afectar con las operaciones.

Pese a la restricción por parte de los uniformados, no se registraron incidentes mayores y los manifestantes continuaron con su movilización, y bloquearon la

circulación en ambos sentidos del Circuito Interior y los accesos de la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto capitalino.

Debido a la movilización se registran afectaciones principalmente en usuarios que tenían programado un vuelo y tuvieron que caminar varios metros para llegar hasta los mostradores. Además de un tránsito severo en vialidades primarias como Zaragoza, Eje 1 norte y el propio Circuito Interior.

Los docentes se retiraron poco después de la una de la tarde y regresaron a su plantón en la plancha del Zócalo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los profesores de la CNTE están en su derecho de manifestarse y subrayó que no serán reprimidos, sin embargo, advirtió que deben manifestarse de manera pacífica.

Mantienen el bloqueo a Pemex

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— Por segundo día consecutivo, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueados los acceso y salidas del Centro de Distribución

Regional de Pemex, en Tuxtla Gutiérrez, al asegurar que “a la fecha las autoridades no les han otorgado respuesta a sus planteamientos”.

Los maestros atravesaron 3 pipas y un tráiler de caja seca, sobre el boulevard Belisario Domínguez, bloqueando el paso vehicular de poniente a oriente y viceversa. La circulación a todo tipo de vehículos fue desviada hacia el libramiento norte para poder llegar al centro de Tuxtla Gutiérrez.

En tanto, las pipas cargadas con combustibles no han ingresado al Centro de Distribución Regional de Pemex, y se teme que el abasto de gasolina verde y roja vaya disminuya conforme pasen los días y los profesores no permitan la distribución en Tuxtla Gutiérrez y municipios vecinos.

Esteban Moreno Torres, integrante de la Dirección política de la CNTE, dijo que se trabaja en la respuesta del pliego petitorio nacional, pero se debe avanzar en lo referente a Chiapas.

Ayer se pretendía instalar la mesa de dialogo estatal, sin embargo, no se llevó a cabo por motivos desconocidos.

Asimismo, se dio a conocer que algunos grupos de la coordinadora visitaron algunas escuelas para exhortar a las bases a fortalecer el plantón, tal como ocurrió en la escuela Adolfo López Mateos, donde se colocó un papel de clausurado y declarar cerrado el plantel.

Cancelan 27 vuelos en Oaxaca

OAXACA, Oax.— En su octavo día de paro indefinido de labores, los integrantes de la Sección 22 del SNTE cerraron los accesos que comunican al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, lo que provocó la cancelación de 27 vuelos y afectó a 2 mil 665 pasajeros, quienes tuvieron que caminar más de un kilómetro bajo el intenso sol y con una sensación térmica de 34 grados para ingresar a las instalaciones debido al cerco impuesto por el magisterio disidente.

Los vuelos demorados y sus destinos fueron a Guadalajara, Dallas, Ciudad de México y Monterrey, asimismo, también se canceló el vuelo a Tijuana, entre otros destinos.

Las actividades se normalizaron alrededor de las 15:00 horas, cuando la base magisterial se retiró totalmente para nuevamente concentrarse en su campamento principal en el centro histórico.

En esta ocasión no bloquearon las actividades en las sedes del Poder Ejecutivo y Judicial, como ocurrió miércoles y jueves, sin embargo, se determinó suspender actividades para reanudarlas hasta el próximo lunes.

La dirigencia de la Sección 22 de SNTE, adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, habrá de sostener su asamblea estatal hoy a la espera de definir el rumbo de su movilización para la siguiente semana.

Cabe recordar que el jueves, los docentes tomaron las terminales de autobuses de primera y segunda clase, que suspendieron corridas durante el día y se vieron obligadas a reanudar actividades hasta la noche, dejando a la capital oaxaqueña incomunicada con entidades vecinas.

A más de una semana de protestas, el plantón magisterial continúa instalado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, causando afectaciones a locales y turistas, así como propietarios de comercios.

Con información de Excelsior