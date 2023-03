Tras denuncia legal de Melissa, Kalimba afirma ser inocente y que limpiará su imagen

Redacción

México.- A través de un comunicado, Kalimba, dijo aplaudir que Melissa Galindo haya levantado cargos jurídicos en su contra porque así él puede demostrar su inocencia; al tiempo que advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias en virtud de limpiar su imagen.

Ello luego que el pasado 28 de marzo, Melissa Galindo informó, a través de sus redes sociales, que había procedido legalmente en contra de Kalimba, a quien días atrás denunció públicamente de abuso sexual en su contra.

Este 31 de marzo, Kalimba publico un comunicado en sus redes donde indica, “quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho”.

Destacó además que ante las autoridades demostrará que es inocente, “así que esa denuncia la veo como una oportunidad para limpiar mi imagen respecto a la demanda civil que promoveré. Mi equipo de abogados está seleccionando de la batería de pruebas con las que cuento”.

Explicó asimismo que éstas servirán para acreditar ante el juez el daño moral y económico que ha sufrido con motivo de las falsas acusaciones hechas en su contra, y agregó “debido a que la siguiente semana en los juzgados civiles no trabajarán por el periodo vacacional de Semana Santa, y toda vez que también se integrará como prueba la denuncia interpuesta en mi contra, será después de ésta que se presente la demanda civil pero como lo informé, pienso llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias”.

Para concluir Kalimba destacó que instruyó a su abogado para que de inmediato se presenten ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerse a su disposición y apunto “hay que esclarecer los hechos así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia. Pido a los medios de comunicación y público en general que siguen muy de cerca el caso que den oportunidad a los tribunales y ahora la Fiscalía para que hagan su trabajo y deslinden en responsabilidades conforme a derecho”.

*Con información de Quién.