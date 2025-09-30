Tras denuncia de El Clarinete: Detienen a mujer que dejó inconsciente a su abuela porque le reclamó no llegar a dormir en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado informó que la Agencia de Investigación Criminal, logró la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Tifany Michell “N”, quien es señalada por su presunta responsabilidad en el delito de Violencia Familiar.

Esta situación se denunció hace unos días en El Clarinete y afortunadamente se logró dar con el paradero de esta persona para que enfrente la justicia.

Los hechos tuvieron origen a partir de la denuncia interpuesta en contra de la imputada por agredir físicamente a su propia abuela, lo que derivó en la intervención inmediata de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género.

Tras la denuncia inicial, la víctima decidió desistirse de la misma; sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes continuó con la investigación de oficio, en estricto apego a la política de protección a las víctimas y de combate a la violencia familiar.

Con los elementos de prueba recabados, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Tifany Michell “N”.

Una vez concedido el mandato, agentes de la Policía de Investigación Criminal desplegaron actos de localización en diferentes puntos de la capital.

Derivado de estas acciones, la mujer fue ubicada y detenida en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, logrando así cumplimentar la orden sin incidentes y garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, la imputada fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalia Estatal, donde se llevaron a cabo los trámites correspondientes antes de su remisión al Centro de Reinserción Social Femenil (CE.PE.ES) de Aguascalientes.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía aguascalentense, destacando que bajo su política de cero tolerancia a la violencia familiar se llevará ante la justicia a quienes presuntamente atenten contra la integridad física o emocional de sus familiares.