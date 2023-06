Tras declaraciones de Apio, Federica Quijano habla de su papá

Redacción

México.- Luego de las declaraciones que hiciera sobre su papá, el cantante Apio Quijano en el reality show ‘La casa de los famosos’, la hermana de la celebridad e integrante de ‘Kabah’, Federica Quijano, finalmente habló del tema.

Fue durante una entrevista en el programa Sale el Sol, que Federica Quijano negó que su papá, Eduardo Quijano, estuviera internado en un hospital psiquiátrico, tras abandonarlos, tal y como su hermano Apio revelara en el reality show.

En este sentido Federica Quijano apuntó: “Tiene demencia senil y, quiero aclarar que no está en un psiquiátrico, está en una casa de adultos mayores y sí, tiene ratos de esquizofrenia, de los cuales, ahí en el centor lo ayudan. Pero lo ridículo de esto es que, si nunca fue un gran papá; ahorita, tenemos que hacernos cargo de él y lo hago de corazón”.

Federica Quijano reveló además que a diferencia de su hermano Apio Quijano, ella considera que sufrió más el abandono de su padre; incluso, le da coraje tener que hacerse cargo de él, pese a que no estuvo presente en su vida. Sin embargo, intenta tratar con esos sentimientos.

De ello abundó: “A veces piensas que ya lo superaste y no […] Hay veces que me da coraje quitarle el dinero de mis hijos, porque todo lo que trabajo es para mis hijos, para pagar la casa de mi papá, que nunca estuvo. Es muy frustrante estar viendo que su barbería, que le corten el pelo, que le den esto y no poderle haber dicho, ‘¡Te pasaste! No me quisiste. No fui suficiente para ti’”.

Por otro lado, Federica Quijano señaló que le sorprendió que su hermano Apio revelara dichos datos familiares y aclaró que ambos comparten los gastos de la casa de retiro en la que está su papá, y que están al pendiente de los servicios que requiere, pues padece esquizofrenia.

Y es que según explicó Federica Quijano, “cuando lo sacó Apio, dije, ‘¡guau!’. Apio, básicamente, sí me apoya ahí él, la diferencia mía, pués él nunca vivió con mi papá, jamás. Entonces, dices, ‘ah, equis, fue mi papá’, pero nunca tuvo un ‘bond’ o una relación con mi papá. Entonces, para él es ‘yo pago el centro para mi papá, para ayudarte también, pero lo pago por ti, no por él’”.

Tras aclarar el tema sobre el abandono de su padre y la supuesta hospitalización en un centro psiquiátrico, Federica Quijano opinó de la participación de su hermano Apio Quijano en el reality show, ‘La Casa de los Famosos’, así como de las revelaciones que ha hecho.

De ello dijo “en el caso de Apio y mío, era secreto de familia […] Entonces son cosas que yo digo, ‘¿qué está haciendo?’, pero bueno. Son cosas que yo digo, ‘lo está jugando bien’. Para mí, yo creo que es de los favoritos. Ha sido él en todo momento. No creo que tenga una estrategia porque no es así, pero así como lo ven que se muere de risa y les pone yoga y les pone, todo y les hace chistes, pues así es él todo el tiempo”.

*Con información de Excelsior.