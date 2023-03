Tras crisis en EU, Sharon Stone perdió la mitad de su fortuna 

Redacción

EEUU.- Durante un evento de beneficencia la actriz Sharon Stone reveló que perdió la mitad de su fortuna tras la crisis del Silicon Valley Bank y otros bancos en Estados Unidos.

La estrella de Bajos Instintos informó durante un discurso, en un evento de la fundación Women’s Cancer Research, en el hotel Four Seasons Beverly Wilshire, que seguirá apoyando la causa a favor de las mujeres con cáncer aunque recientemente fue afectada por el colapso de los bancos.

Por ello, Stone le pidió a los asistentes que sigan apoyando a la fundación con los recursos posibles, añadiendo que ella hará lo propio, de ahí que dijo “sé que buscar la forma de cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque. Eso también tiene valor, porque sé lo que está pasando. Yo acabo de perder la mitad de mi dinero por un asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar”.

Si bien Sharon Stone no aportó más detalles sobre la pérdida de su fortuna, sus declaraciones surgen después de la crisis financiera en algunos bancos en Estados Unidos.

Es de mencionar que Daily Mail reportó que el valor de los bienes de la actriz de Hollywood ascendían a los 60 millones de dólares, antes de las quiebras bancarias.

Asimismo hay que recordar que en noviembre de 2022, Sharon Stone informó que le diagnosticaron un tumor fibroide en el útero; mientras que en el pasado también había registrado tumores en los senos, un derrame cerebral y nueve abortos espontáneos, de ahí su interés en apoyar la investigación sobre el cáncer.

*Con información de El Diario de Juárez