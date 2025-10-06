Tras corretiza detienen a mujer con droga en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de una persecución a pie tierra en calles del fraccionamiento Cartagena, uniformados de la Policía Metropolitana detienen a una persona de sexo femenino que tenía en su poder un envoltorio de sustancia granulada al tacto que de un peso aproximado de 20 gramos, luego de su captura fue puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Fueron uniformados de la Policía Metropolitana conformada por elementos de la Policía Estatal y Policías Preventivos de los municipios de San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia del Operativo Pescador, cuando detectaron sobre la calle Patón González y calle Viñedos San Marcos del fraccionamiento Cartagena a una persona de sexo femenino que al observar las unidades se dio a la fuga corriendo.

Por lo anterior, los elementos de la policía fueron tras ella dándole alcance metros adelante a quien dijo responder al nombre de Sandra N de 29 años de edad, personal femenino de la Policía Metropolitana procedió a realizar la inspección en su persona, localizando entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal, que dio un peso aproximado de 20 gramos.

Finalmente, Sandra N fue trasladada junto con el envoltorio de sustancia granulada asegurado, ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General de Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.