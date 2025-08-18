Tras conflicto vial; automovilista siguió hasta atropellar y matar a motociclista en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- La noche de éste domingo se vivió un asesinato, luego de que un motociclista perdió la vida tras haber sido impactado por un carro con cuyo conductor tuvo un altercado vial.

Los hechos se verificaron al filo de las 19:30 horas, sobre Avenida Siglo XXI a la altura de la calle Bernabé Ballesteros en el fraccionamiento Loma de la Asunción.

La víctima mortal que por el momento fue identificado cómo Tristán Avila Ramírez de 22 años de edad, vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul, el cual conducía una jaca de acero Honda 600 negra.

A decir de testigos metros atrás sostuvo una discusión con el conductor de un vehículo Dodge neón gris, lo que derivó en una persecución en carriles de sur a norte, el presunto responsable le aventó la unidad para chocarlo.

Tras la brutal caída el joven quedó tendido en el piso y el presunto responsable se dio a la fuga; por lo que otros automovilistas detuvieron su marcha y auxiliaron al herido al mismo tiempo que daban parte a 911.

Más tarde acudieron policías viales y paramédicos del 080, los cuales confirmaron que ya no nada se podía hacer por el motorista.

Finalmente, al lugar llegaron peritos de la Fiscalía Estatal para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense en dónde se iba a practicar la necropsia de ley.

Ya se busca al presunto responsable.