Tras amorío con conductor, integrante de ‘Hoy’ habría renunciado

Redacción

Ciudad de México.- Reportan que una querida y muy famosa integrante de Hoy, quien destapó rumores de estar en un romance con reconocido conductor de Televisa, podría tener intenciones de dejar el programa y aseguran que podría salir del aire este mismo martes 21 de junio. La famosa actualmente forma parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y es una de las favoritas de todo el público.

Se trata de la también influencer y cantante Manelyk González, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel este 2022 cuando la productora Andrea Rodríguez Doria la llamó a participar en su exitoso concurso de baile. La originaria de la Ciudad de México se incorporó a LEBEH haciendo pareja al lado del galán de novelas Carlos Speitzer, con quien ha dado mucho de qué hablar por sus pleitos y diferencias.

Fuente: Instagram @manelyk_oficial

En cuanto Manelyk hizo su debut en el matutino de Las Estrellas surgieron rumores de que uno de los integrantes estelares de esta emisión estaba interesado en algo más que una amistad con ella. ¿De quién se trata? Del querido Raúl ‘El Negro’ Araiza, quien como se sabe está divorciado de la madre de sus hijos Fernanda Rodríguez desde hace varios años y ha tenido de novias a la terapeuta María Amelia Aguilar y la actriz Margarita Vega.https://d-36592191021418759724.ampproject.net/2206101637000/frame.html

El famoso conductor de inmediato negó que quisiera tener una relación con Mane aunque resaltó que sí le parecía sumamente guapa: “Espérense tantito, estamos chupando tranquilo… no sé de dónde salió, es mentira… Un día ella vino y me dijo ‘yo soy tu fan’ y le dije ‘yo de ti’, se me hace muy bella y muy guapa pero no hay nada”. No obstante, ahora la polémica influencer de 33 años dejaría el reality matutino.

https://youtube.com/watch?v=KGfB5P7bM24%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

Lamentablemente, se dice que Mane podría dejar de ver a su enamorado muy pronto pues este martes 21 de junio tendría intenciones de dejar la competencia de baile. De acuerdo con información que filtró la influencer de espectáculos La Comadrita a través de su Twitter, la exparticipante del reality Acapulco Shore anunciará hoy su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy: “Hay rumores de que mañana (hoy) Manelyk abandonará LEBEH“.

Fuente: Twitter @lacomadritaof2

La salida de Mane dará un gran golpe al hermano de Alex Speitzer pues aunque en un inicio tuvieron sus diferencias, actualmente ya se llevan bastante bien y están muy acoplados en la pista de baile. Cabe resaltar que la guapísima modelo no ha confirmado nada de su salida pero mencionan que dejaría la producción de Televisa para irse a Turquía, presuntamente a participar en el reality El poder del amor.

Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof2