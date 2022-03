Transportistas anuncian manifestaciones y bloqueos en la 45 sur 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), anunció manifestaciones y bloqueos en la carretera 45 sur para este próximo 22 de marzo.

El dirigente de la organización José Luis Guillén indicó que entre las principales causas de su protesta están la inseguridad que se vive en más carreteras del país, las extorsiones de las autoridades de seguridad de las que siguen siendo objeto, los aumentos a los combustibles y casetas, así como el mal estado de las carreteras.

En la parte local los hombres-camión cuestionaron la obra del libramiento carretero, misma que no se ha entregado y en cuyo proyecto no fueron tomados en cuenta, más no así la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), quien no representa a los verdaderos trabajadores del volante.

Refirió que en Aguascalientes hay 28 mil hombres-camión que generan economía y que demandan de atención y servicios de calidad.

En la última parte de la charla con los representantes de los medios comunicó que “por eso y otras razones vamos a manifestarnos en la 45 sur como lo hicimos el año pasado, queremos pedirle una disculpa al pueblo que no tiene culpa de esta manifestación pero es la única manera en que tanto las autoridades federales como estatales nos voltean a ver, aunque luego los batean”.