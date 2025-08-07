Transporte público que quiera participar en Romería de choferes, tendrá que tramitar permiso 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por disposición de la Coordinación de Movilidad, conductores del transporte público que quieran participar en la peregrinación de transportistas, en el marco del quincenario de la Virgen de la Asunción deberán de tramitar un permiso ante dicha instancia.

Mediante sus redes sociales, la dependencia a cargo de Ricardo Serrano Rangel hizo del conocimiento público esta medida.

Texto original:

Invitamos a los conductores de transporte público de las modalidades taxis, combis y colectivo urbano, a que acudan a partir de este lunes 4 de agosto a la recepción de la Coordinación General de Movilidad para recibir su permiso que les permitirá participar en la tradicional peregrinación de transportistas, en el marco del Quincenario de la Virgen de la Asunción.

Los interesados deberán acudir por su permiso presentando su tarjetón y en un horario de 8:00 a 16:00 horas en las instalaciones de Movilidad.

La tradicional romería de choferes se desarrolla el 14 de agosto en donde miles de unidades recorren las principales calles del centro para llegar a la catedral a que les bendigan sus unidades.