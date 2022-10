Transporte pesado puede circular por la ciudad, pero no en horas pico: Montañez

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El transporte pesado sí puede circular por las calles de la ciudad, pero no debe hacerlo durante las horas con mayor tráfico vehicular, señaló el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, tras registrarse un accidente que dejó un muerto al oriente de la ciudad.

En entrevista, el presidente municipal recalcó que el paso de estas unidades no se puede evitar, ya que se necesita el transporte de materias primas al interior de la demarcación. En este sentido, apuntó que no se puede mantener a las unidades pesadas en la periferia de Aguascalientes.

“Recuerden que el tema del transporte pesado no quiere decir que ya no pueda circular, sí pueden circular, lo que buscamos es que no lo hagan en las horas pico, tienen que llegar las mercancías, las materias primas, todos los recursos que mueven la economía de Aguascalientes y no los podemos mandar hasta la periferia del estado”.

El alcalde mencionó que con la apertura del Libramiento Carretero, se ha desahogado más del 50% del tráfico pesado en las vialidades del municipio. Aún así, invitó a los transportistas a utilizar esta nueva arteria de Aguascalientes, que fue construída especialmente para dichas unidades.

“Seguimos invitando a que el transporte pesado que va de paso, lo haga por el libramiento. Actualmente por el libramiento están cruzando más de 3 mil vehículos diarios, tan sólo de transporte pesado, son más de 6 mil los que circulan por día en el libramiento y de estos, prácticamente entre el 50 y 55% es transporte pesado, se le ha quitado una gran carga a la ciudad”.

Durante la mañana de este martes, un camión de carga que transportaba jícamas impactó la fachada de una casa ubicada en el fraccionamiento Municipio Libre. El conductor de la unidad perdió la vida, y se registraron múltiples daños materiales.