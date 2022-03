Transporte pesado está destruyendo calles de Jesús María; Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El paso de transporte pesado está destruyendo las calles de Jesús María, señaló el alcalde Antonio Arámbula López, quién indicó que debe existir orden en el tema vial.

En entrevista con El Clarinete, el edil mencionó que los choferes de transporte pesado le han señalado diversas molestias de inseguridad y tránsito dentro del municipio. Y aunque reconoció que si bien se debe trabajar en el tema de vigilancia en las vialidades, dijo que también debe existir un orden en el paso del transporte pesado en zonas habitacionales.

“No les ofrecí quitar topes (en Santa Paulina y El Torito) porque también es una zona donde suben la velocidad y son zonas habitacionales, donde hay niños y hay tráfico de personas, no es una carretera federal y por lo mismo las calles las han destrozado. Debo decir que el primer anillo lo convirtieron en un tercer anillo y las calles no están hecho para eso”, dijo.

Además, resaltó que el ayuntamiento no cuenta con los recursos necesarios para estar dando un mantenimiento constante a las vialidades más transitadas y dañadas por el transporte pesado.

Más adelante, recalcó que ni siquiera el ayuntamiento de la capital permite que este tipo de unidades circulen por las zonas que están habitadas, por lo que Jesús María tampoco debería dejar que suceda está práctica.

“Hasta las carreteras federales tienen topes y las unidades las pesan y no deja pasar un transporte que pesa de más, y estoy hablando de carreteras federales; el municipio de Aguascalientes no los deja pasar por primer anillo, ¿por qué nosotros los dejamos pasar por el primero?”

Por último, el presidente municipal aseguró que Jesús María trabajará en reforzar la seguridad para los conductores, sin embargo, recalcó que esto no se debe dejar únicamente en manos del ayuntamiento.

“La expectativa es reunirnos, no perder el diálogo, nosotros ayudar en el tema de seguridad, pero también en el gobierno estatal esperamos que nos ayude y también la guardia nacional, porque la seguridad es un tema concurrente de los tres niveles de gobierno”