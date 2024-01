Trámite por prestación del servicio de agua el que más quejas recibe de la ciudadanía: Rodríguez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El trámite relacionado con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio capital recibe el 90 % de las quejas en este municipio, ello de los 266 trámites que presta el municipio, señaló la regidora Edith Citlalli Rodríguez González, presidente de la Comisión Permanente de Gobernación.

Ello tras destacar que este viernes en sesión de cabildo se aprobó el proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria con lo que se armonizará la legislación municipal con la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Aguascalientes, lo cual subrayó ‘bueno que tiene que ver esto con el servicio del agua, todo’.

A su vez puntualizó en este sentido, “lo que estamos haciendo en este momento es armonizar, en la legislación municipal, con la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del estado de Aguascalientes, son 266 trámites que presta el municipio de Aguascalientes, 10 son los más focalizados y que se pretenden concentrar, disminuir, evitar el peregrinar de ventanilla a ventanilla que pasan los ciudadanos en nuestro municipio pero la principal queja, que recibimos en el municipio capital, el tema número 1, el trámite a vencer es justamente lo relacionado con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado”.

Asimismo añadió, “los ciudadanos reconoce la propia secretaría que encabeza la dependencia en el municipio de Aguascalientes recibe el 90 % de las quejas en este municipio, porque no se les atiende bien, porque van y les hacen mala cara, porque no se les recibe, porque no se les resuelve, porque a sido más de 30 años de estar siempre pensando que nos hacen el favor de pagar el servicio y la prestación del agua”.

Tras haber dado su voto a favor de la iniciativa destacó “obviamente que es una iniciativa que proviene de la comisión que su servidora encabeza, pero porque se comprometen justamente a disminuir y a bajar esta problemática, este peregrinar, estas malas caras que ve la ciudadanía, cuándo estaban acostumbrados así a Veolia, insisto es muy poco tiempo para hacerlo con MIAA pero con esta asignación de recursos que estamos haciendo y se supone que la contratación de personal humano, que resuelve, que está en manos de los ciudadanos del municipio de Aguascalientes la prestación del servicio”.

Rodírguez González apuntó también que “el trámite a vencer es justamente este, la prestación del agua potable y alcantarillado y todo lo referente a ello, desde la llamada telefónica hasta la resolución de su problema, son 10 trámites, pero este encabeza el número uno con el 90% de las quejas y el total de trámites que el municipio tiene son 266, por lo tanto pues creo que viene muy favor”.

Para culminar sentenció, ‘ojalá no sea letra muerta, lo comentamos en la comisión de gobernación que al principio de la administración nos plantearon por ahí un sistema bastante pomposo, brumoso, se veía, verdaderamente monstruoso como que ya no iba haber rezago en los trámites de los ciudadanos, pero faltaba que el municipio hiciera esa homologación a partir de hoy vuelvo a insistir no hay pretexto, estamos dándole todas las herramientas y el dinero a las áreas para que cumplan con el deber para el cuál fueron asignados’.