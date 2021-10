Tráiler se atraviesa al paso del tren

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía y Bomberos municipales de Rincón de Romos, así como elementos de Protección Civil, paramédicos del ISSEA e integrantes de la Guardia Nacional, atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre, tipo choque lateral, registrado entre un tráiler con doble remolque y el tren, percance en el que no se registraron personas lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, cuando a través del Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en las vías del tren, a la altura del paralelo 22, se acababa de registrar un choque, toda vez que un tracto camión había intentado ganarle el paso al tren, sin embargo no lo logró y fue impactado por la locomotora en el segundo remolque.

En ese momento, personal de seguridad y rescate se trasladó al sitio del percance registrado en el cruce de la carretera federal 22 que conduce al municipio de Tepzalá, con las vías del tren, donde confirmaron que se trataba de un choque lateral, por ello se aproximaron para auxiliar al conductor del tracto camión color blanco, marca Internacional, con placas del Servicio Público Federal que presentaba daños en el segundo remolque en el que eran transportadas varias tarimas.

Fueron paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO 432, quienes al realizar una valoración al conductor del tracto camión, determinaron que se encontraba ileso, de manera que no requería ser trasladado a nosocomio alguno.

Sobre los hechos, el conductor del tacto camión, de nombre Elier, con domicilio en Chihuahua, refirió que pensó que si alcanzaría a pasar antes que el tren, sin embargo, no calculó bien y fue impactado por la máquina del tren con número 4659 que conducía Juan Antonio.

Finalmente, tras confirmarse que únicamente se habían registrado daños materiales, elementos de la Guardia Nacional de hicieron cargo del sitio del percance.