Tráiler habría provocado percance donde falleció hijo de exgobernador

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un trailero habría provocado el accidente en el que fallecieron el hijo del exgobernador, Luis Armando Reynoso Femat y de su prometida.

De acuerdos a la versión del conductor de vehículo en el que viajaban Luis Armando Reynoso López y María Paulina, al circular por la Maxipista León-Aguascalientes a la altura del kilómetro 85 se registraba una intensa lluvia, por lo que redujo la velocidad, pero en esos momentos un tráiler le cierra el paso, por lo que con el piso mojado provocó qué la unidad, una camioneta, una Honda Pilot, derrapara, impactándose primeramente contra una barra se contención y posteriormente la unidad cae a una zanja dentro de un arroyo.

Tras perder el conocimiento unos minutos después se da cuenta de que habían volcado e intentó localizar su teléfono y su radio para pedir apoyo, pero lo logró.

Posteriormente de la empresa de seguridad que prestaba el servicio al hijo del ex mandatario se comunicaron al observar que la unidad se encontraba estática, por lo que el contestó del teléfono del hoy occiso, informado de lo acontecido.

Posteriormente arriban al lugar cuerpos de seguridad y de emergencia, siendo trasladado a bordo del helicóptero Fuerza 1 al Hospital Hidalgo en donde permanece encamado.