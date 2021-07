Trabas de Movilidad en información de nuevas concesiones… Hasta para diputados del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación de Movilidad del Estado no ha brindado información en torno a nueva entrega de concesiones de taxi, reconoció la diputada panista Gladys Adriana Ramírez Aguilar, quien dio a conocer que la dependencia recurre a posiciones burocráticas hasta en integrantes del Consejo Consultivo y de representantes del partido en el gobierno.

“Ya había una fecha para la entrega de concesiones. Llegué preguntando relacionado con eso, pues la gente está con la incertidumbre si se las van a dar o qué va pasar, entonces cuando llego y pregunto me dicen es que estás mal informada y puedes mal informar a los medios. Les digo que por eso necesito que me informen y la respuesta fue esa, que lo solicitara por escrito”, reveló en entrevista colectiva.

La también presidenta de la comisión de Transporte en el Congreso forma parte del consejo del área y tendría que tener acceso directo, pero dijo desconocer el porqué de esta postura, aunque adelantó que sí hará entrega de una solicitud de información por escrito ante la Coordinación de Movilidad.

– ¿Se presta esto a especulación o que algo se está ocultando?

– No, yo creo que en ese momento no tenían la información precisa que me pudieran dar.

Ramírez Aguilar abundó que se espera que la dependencia estatal cumpla con su oferta de repartir concesiones entre personal relacionado al servicio de taxis.

“Nos informaron que están en contacto directo y que se van a entregar a quienes realmente han sido choferes y que comprobaron todo”, abundó la legisladora del PAN.