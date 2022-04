Trabajaré de la mano con las mujeres en mi gobierno: Tere Jiménez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como muestra del gran compromiso que tiene Tere Jiménez con las mujeres hidrocálidas, la mañana de este lunes firmó una alianza en la que se integran 10 proyectos de la candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes”; encaminados a mejorar la calidad de vida de este sector, en especial, las jefas de familia.

Indicó que actualmente, 1 de cada 3 hogares en Aguascalientes están encabezados por una mujer, lo que destaca la relevancia de generar acciones específicas que les permitan acceder a mejores oportunidades y desarrollarse de manera integral.

“En 6 meses comenzaremos con estos programas para que las mujeres tengan protección y capacitación, vamos a llegar a cada colonia para ayudarlas a que se desarrollen con negocios y trabajo”, señaló.

Detalló que esta Alianza garantiza el regreso de las Estancias Infantiles a todos los municipios, porque en esta capital, en Calvillo, Pabellón y Rincón se presenta el más alto índice de hogares con jefatura femenina.

De igual manera, mencionó que Aguascalientes ocupa el lugar número 12 entre las entidades con mayor brecha salarial de género, por eso, el segundo compromiso de esta Alianza es impulsar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

“Todas podemos, todas sabemos y si ustedes están mejor preparadas, todos avanzaremos; sus hijos también, cuenten con una aliada, quiero que exista igualdad salarial, de oportunidades para todas las mujeres y todos en Aguascalientes; porque todos necesitamos las mismas oportunidades”. Dijo Tere Jiménez

La candidata a la gubernatura manifestó que las Jefas de Familia trabajan más de 48 horas a la semana fuera de casa, por lo que el tercer punto de la Alianza signada, ofrece el programa Mujer es Emprender, para que puedan iniciar un negocio desde casa.

También indicó que habrá un programa de Créditos a la Palabra; una Tarjeta de Descuento Especial y un Seguro de vidas para Jefas de Familia mediante el cual, sus hijos menores de 18 años estarán protegidos en caso de su fallecimiento.

“Queremos ayudar a las mujeres que viven solas, a las madres jefas de familia que sostienen a sus hogares se les va a dar un seguro para sus hijos, por si en algún momento llegan a faltar, nosotros nos haremos cargo de ellos hasta los 18 años, apoyándolos en su educación, salud y vivienda para que puedan desarrollarse y tengan todo lo que necesitan”, dijo.

Tere Jiménez reiteró la gran importancia que tiene el sector femenino en el desarrollo de nuestra entidad, por lo que también impulsará la creación de la primera Universidad de la Mujer en el país, donde podrán continuar con su preparación profesional.

“Las mujeres debemos seguir escribiendo nuestra historia, Quiero hacerles un llamado a que el 05 de junio, emitan su voto por una mujer aliada de las mujeres; yo no insulto, yo propongo; si no respetamos a las mujeres, no nos estamos respetando a nosotros y el día de hoy les digo a todas las mujeres : Voy a ser su aliada, amiga, una persona cercana, con la que puedan contar”. Finalizó la candidata.