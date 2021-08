Trabajará PRD en una legislación con visión de género

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Consultar a la sociedad civil, colectivas y organizaciones será un ejercicio base en el trabajo legislativo de los próximos representantes del PRD en la LXV Legislatura local; así lo dio a conocer el dirigente estatal Iván Sánchez Nájera tras la realización del Foro “Rumbo a una legislación con visión de género”.

Juanis Martínez, diputada electa por el distrito XII, enfatizó en la gran responsabilidad que tienen ahora no solo como representantes populares, sino también como mujeres en el poder, porque no se trata de cantidad sino de calidad y de una verdadera representatividad en la toma de decisiones. “Las leyes y sus reformas no son cosa fácil, requieren de un arduo trabajo con especialistas, con personas que están día a día frente a las problemáticas sociales. Por eso decidimos emprender este ejercicio e ir previendo una agenda de trabajo con sus prioridades correspondientes”.

Cultivando Género A.C. solicitó al grupo perredista usar la curul para llamar a las autoridades de todas las instancias a trabajar desde la perspectiva de género con una mirada interseccional y transversal. Entre sus propuestas se encuentran homologación y mejoramiento de los protocolos de atención a la Violencia Digital; obligatoriedad a municipios de contar con instancias independientes de la mujer con presupuesto adecuado; y capacitación obligatoria a mandos altos en derechos humanos y perspectiva de género.

La Comunidad Feminista de Aguascalientes, CECADEC, AborterAgs, Fangoria Nice, entre otras activistas independientes solicitaron: Garantizar en el Presupuesto de Egresos Estatal para que los Refugios para mujeres trabajen dignamente. Promover y difundir reformas que vayan en aumento de los derechos y garantías individuales de las mujeres. Que el Congreso trabaje desde la laicidad y los derechos humanos. Integración de la perspectiva de género a las leyes sobre el medio ambiente y el cambio climático. Atención a la aplicación correcta de la NOM-046 así como incremento en el personal no objetor de conciencia. Mayor atención a los centros penitenciarios, en especial el Femenil, toda vez que los derechos humanos en estos espacios son continuamente violentados y las mujeres privadas de su libertad son poblaciones muy vulnerables y olvidadas.

Finalmente se llamó a retomar la visión municipalista, hacer uso de las artes y la cultura para una educación con visión de género y acceso a los derechos humanos con instituciones capacitadas y no vistas como espacios de favores políticos.

Cuauhtémoc Escobedo Tejada, diputado electo por el distrito III, agradeció a cada participante por sus observaciones y apertura al diálogo, comprometiéndose a que el grupo parlamentario del PRD trabajará siempre acompañados de la sociedad civil organizada, “seremos una ventanilla constante para el Congreso local y la ciudadanía, tengan la garantía de que vamos a estar aliados de todas las personas que defienden los derechos humanos”.