Trabajadores no deben hacerse ilusiones con el pago de utilidades: Díaz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, advirtió que los trabajadores no deben ilusionarse con el pago de las utilidades.

El veterano empresario transportista justificó que después de la pandemia por el covid muy pocas empresas lograron reactivarse con números negros.

Díaz Ruiz añadió que 2021 fue un mal año para empresas del sector automotriz por la falta de componentes electrónicos que derivó en paros técnicos y una baja en ventas, por lo cual también se verán afectados los trabajadores.

“En el sector automotriz principalmente les va a pegar porque había quien ganaba por utilidades lo que no ganaba de sueldo en tres o cuatro meses “, recordó.

Sin ser ave de mal agüero, insistió en que serán muy pocas las empresas que paguen utilidades a sus trabajadores.

“No es porque no queramos pagar, es porque simplemente no hubo utilidades”, remató contundente.