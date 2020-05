Trabajadores de Nissan recibirían hasta 35 mil pesos, presume sindicato

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Luego de que trabajadores de Nissan tundieran al líder de su sindicato Mario Arredondo por no defender sus interés y quejarse de los 745 pesos que están recibiendo de utilidades, su dirigente negó tales cantidades.



Mediante la red de comunicación que Arredondo ha venido utilizando denominada Trabajadores Unidos de Nissan AGS, el mismo le dice que no se dejen engañar.



Puntualiza que está misma semana recibirán sus pagos, dónde el promedio en su mayoría será de 35 mil pesos.



Agrega que lo que van a recibir incluye el denominado PTU y otras percepciones negociadas por el sindicato como bonos compensatorios y las mismas utilidades.



Se cura en salud y dice que no hay nada que ocultar, dónde todo se ha hecho conforme a la ley.



De inmediato los trabajadores reaccionaron a su post y le pidieron que fuera realista y congruente, dónde se les quiere hacer ver una mayor cantidad en base a su propio ahorro generado.



Algunos más salieron en su defensa y le señalaron que es una realidad la baja en ventas de la empresa en 2019 y le piden no ventilar a la luz pública los problemas de la empresa, ni ponerse al tú por tú con cada uno de los trabajadores.