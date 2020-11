Trabajadores de la sección 38 del SNTSA exigen salida de su dirigente

Redacción{

Cansados cerca de 5 mil trabajadores de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denuncian a su líder Delia Félix García, misma que está eternizada en el cargo desde hace más de 9 años y no quiere soltar “el hueso”.

A la líder sindical le representa “jugosas ganancias económicas” las cuotas sindicales de los trabajadores a los que mantiene atemorizados, con la ayuda de su hermano incómodo Mauricio Félix García, quien representa realmente el poder tras el trono.

Radiografía SNTSA

Por el Sindicato han pasado dirigentes como: el Dr. Antonio Araiza Esparza con 3 años, en su mandato no había oficinas sindicales y muy pocos trabajadores, aproximadamente 500 personas: le siguió Héctor Lozano con 3 años con él se rentaba una casa como oficinas del sindicato en la calle Rincón; con Andrés Ambriz quien duró 5 años, se adquirió un terreno para que fuera la casa sindical en el fraccionamiento Ojo Caliente (centro cultural); con Carlos Arteaga Novoa con 3 años al frente no hubo logros apreciables; a igual que con Nicolas Rodríguez Rodríguez que duró 3 años; en la administración de Ángel Esparza López que duró 3 años, se incrustó a Delia Félix García como secretaria de préstamos; con Ma. de Jesús Dávila Diaz quien duró 3 años, se adquirió la actual casa sindical ubicada en el fraccionamiento Norte, además de un vehículo utilitario Tsuru, con Alfredo Escobedo con 3 años, se implementó el apoyo a jubilación y defunción de los trabajadores, además del programa de sustitución base x base desde el año 2007; la regularización nacional además de 1600 trabajadores entre los años 2008 y 2010; con Netzahualcóyotl Álvarez Cardona se implementó la caja de ahorro, se construyó el centro cultural; se compraron 2 vehículos utilitarios, se comisionaron representantes sindicales en los hospitales y se consiguieron movimientos escalafonarios automáticos además de establecer las asambleas informativas 2 veces por año, finalmente está la actual dirigente, Delia Félix García con 6 años como titular y otros 3 años como dirigente de una cartera.

Secuestro

En la actualidad Delia Félix García mantiene secuestrado el sindicato al que impide puedan entrar los trabajadores, además de que los trabajadores denuncian que no han visto una digna representación, aumento alguno en los beneficios y conquistas conseguidas como sindicato, no hay defensa a los derechos de los trabajadores por el contrario se actúa con revanchismo en contra de ellos, manteniéndolos atemorizados.

Al respecto la Lic. Graciela Torres Ornelas, trabajadora levanta la voz y habla sobre la inconformidad generalizada debido a que la actual dirigente Delia Félix García, está “perpetuada” en el poder, debido a que ya tiene 6 años, en este mes de noviembre cumplió su segundo periodo y debe irse del cargo.

“Debe salir ya en este mes la convocatoria para que cualquier trabajador pueda participar para ocupar el puesto de dirigente sindical. Urge y solicitamos al Sindicato Nacional que lance la convocatoria lo más pronto posible, creo que con la pandemia se ha atrasado el trámite, pero es importante que haya cambio de mesa directiva, porque necesitamos beneficios para los trabajadores gente que venga a proponer nuevas acciones”.

De igual manera el médico, Jorge Antonio Sánchez Robles, adscrito al área de urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, con 35 años de antigüedad, denuncia que los trabajadores están pugnando porque ya se realice el cambio urgente de dirigencia, porque ya cumplieron los dirigentes su periodo.

“Definitivamente no hemos visto avances, yo conozco muchísimos líderes del sindicato, unos han trabajado más que otros, otros tantos nada más nadaron de muertito les tocó se agandallaron y hasta ahorita no hemos visto que mejoren las cosas”.

Declaró que muchos trabajadores tienen miedo alzar la voz para que sean escuchados por las injusticias que viven porque el propio sindicato está en contra de los trabajadores que los elegimos.

“Están amenazando con destituir trabajadores de base de sus puestos, y no se vale, deben de defender, por el contrario, acosan a los trabajadores. Incluso en las oficinas sindicales propiedad de los trabajadores, nuestra casa, se supone que debemos tener las puertas abiertas para entrar y salir, pero con el actual sindicato no nos dejan entrar, al pedir audiencia con Delia te la niegan y si vas tiene guaruras para que los trabajadores no podamos entrar”.

Es urgente que las autoridades del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de la Salud, tomen cartas en el asunto por el secuestro del SNTSA y terror que viven los trabajadores con una dirigencia inoperante, pero que les cobra quincena tras quincena las jugosas cuotas sindicales que de entre los 5 mil trabajadores representa en promedio de $ 1 millón de pesos mensual.