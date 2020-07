Trabajadoras despedidas piden que diputados “sean conscientes”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputadas de Aguascalientes no están apoyando a trabajadoras despedidas del propio Congreso del Estado, lamentaron integrantes del personal que se manifestaron este miércoles luego de haber sido depuestas sin previo aviso durante el martes último.

En entrevista, Minerva González se refirió a los casos de las legisladoras Karina Banda Iglesias, quien preside la comisión de Derechos Humanos del Congreso, así como Mónica Jiménez, de la comisión de Equidad de género, de quienes señaló hubieran esperado respaldo.

“Están violando la equidad de género, pues somos puras mujeres las que están despidiendo. No están respetando los derechos humanos y la presidenta de Derechos Humanos tampoco ha dado la cara”, refirió.

– ¿Querrán meter gente afín?

– Sí, ya ellos tienen preparado el terreno.

Durante la manifestación, también se recogió el testimonio de Sanjuana Rodríguez, con 14 años de labor en el Congreso, quien dio a conocer que ni siquiera se le había dado aviso de que estaba despedida y ya no se le permitió el acceso a las instalaciones; señalando que no pudo acudir a la manifestación del martes 30 debido a que por las lluvias se le inundó su casa.

“Aún no han notificado ya desde ahora ya no me dejaron entrar”, refirió, entre lágrimas.

– ¿Cuánta gente depende de usted?

– Tres, yo cuatro.

– ¿Qué le pide a los diputados?

– Nada más que vean la situación, que sea conscientes.

El Congreso del Estado despidió a cerca de una veintena de trabajadores, la mayoría mujeres; algunas con más de 20 años de labor.