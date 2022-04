Total anarquía se vive en Ciudad Deportiva y sus instalaciones que denotan abandono de parte del IDEA

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Corredores frecuentes y usuarios de la pista de tartán de la Ciudad Deportiva de esta ciudad denunciaron el abandono y la anarquía que se vive en esas instalaciones luego de que además de que durante semanas no recogen la basura, se incumple con el reglamento además ya hasta hubo un acto de tocamiento a una menor en uno de los baños, luego de que los vigilantes y nada son lo mismo.

“Para quienes venimos diario o seguido a correr si nos molesta que haya personas que corran en sentido contrario, que se atraviesen en patines, que vengan con carreolas o bicicletas, porque este es un espacio para hacer deporte, para relajarte y no para enojarte”, dijo Rubén quien asiste entre tres y cuatro veces por semana a la pista.

Verónica mencionó “Yo me enteré que la semana pasada una niña que viene a tomar clases dentro del baño fue tocada por un hombre que al parecer estaba drogado y los vigilantes ni sus luces. Esto es una señal de alarma, si las autoridades no se ponen las pilas podríamos estar lamentando algo mucho más delicado, por eso hacemos el llamado a que no descuiden ni las instalaciones ni la vigilancia”.

Eric por su parte coincidió “no es justo, no se vale que llegues aquí con todo el ánimo para hacer ejercicio, relajarte y la gente no entienda que hay normas de convivencia, hemos visto personas que vienen a drogarse y creo que eso no está para nada bien”, sentenció.

A su vez, Martha comentó “es un lugar muy padre, pero parece que al director del IDEA no le importa, a veces vienen vigilantes y a veces no, aquí todo mundo llega y hace lo que quiere, desde tirar basura y no cumplir con el reglamento como correr en contra, parece que como ya se va a acabar este gobierno les vale”, sostuvo.

“El doctor Aceves (titular del Instituto del Deporte de Aguascalientes) se debe poner trabajar y dejar de andar buscando tomarse la foto con el gobernador, le pagan para tener bien las instalaciones y no para qué ande de barbero”, acusó Gabriela.

Se espera que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia y no dejen en el abandono estas instalaciones que sirven para la integración de los vecinos de la zona centro-oriente de esta capital.