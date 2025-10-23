Torton atropella y. mata a familia que viajaba en motocicleta en Cosío, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Una mujer y sus dos menores hijos murieron al ser atropellados por una pesada unidad cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Los hechos se verificaron al filo de las 17:30 horas sobre la carretera federal 45 norte cruce con la 26 a la altura de la comunidad La Punta en Cosío.

Las víctimas son una mujer de 30 años de edad, una adolescente de 12 y un niño de 4 años respectivamente, los cuales viajaban en una motocicleta Italika roja sin placas.

De acuerdo a testigos la fémina circulaba sobre la carretera 26 y al llegar al entronque con la 45 intentó incorporarse sin fijarse que en el sentido de circulación de norte a sur un camión tipo Torton descendía del puente a exceso de velocidad a causa de ello no hubo tiempo para esquivarlos y fueron aplastados por las llantas traseras de la pesada unidad.

Al quedar tendidos en las cintas asfáltica automovilistas que pasaban por la zona dieron parte al 911, por lo que elementos de la Guardia Nacional al recibir el reporte del accidente se abocaron en la búsqueda del presunto responsable sin obtener resultados.

En la escena se hicieron presentes paramédicos del ISSEA que tras valorar a la familia detectaron que ya no contaban con vida.

Finalmente al lugar arribaron peritos de servicios periciales para realizar el levantamiento de los cuerpos y posteriormente el traslado al servicio médico forense en donde se le practicaría la necropsia de ley.