Tormenta tropical Priscilla se intensifica a Huracán Categoría 1

Redacción

Ciudad de México.- La tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 a partir de las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno meteorológico representa un riesgo inminente de lluvias intensas, vientos y oleaje elevado para varios estados del Pacífico mexicano. El centro del huracán se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua alertó que las bandas nubosas de Priscilla mantendrán una actividad pluvial significativa durante las próximas horas, con especial atención en las costas.

Además de las lluvias, el huracán Priscilla provocará fuertes efectos en la dinámica marítima y costera: Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Con información de El Universal.

Foto: Conagua.