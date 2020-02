Toño Arámbula se cura en salud

Daniela Lomelí



Jesús María, Ags.- El alcalde de Jesús María, el panista Antonio Arámbula López, señaló su preocupación al percibir que los alcaldes de Aguascalientes se encuentran expuestos a situaciones como las ocurridas con la familia de la alcaldesa de San José de Gracia, María Cristina López, a quien se le ejecutó un cateo por parte de la Fiscalía General del Estado.



El edil indicó en entrevista con los medios de comunicación que este tipo de acciones hacen que sus compañeros alcaldes no puedan tener una tranquilidad asegurada en su domicilio.



En este sentido, Arámbula López resaltó la importancia del fuero para los funcionarios públicos.



“Todos estamos expuestos y no nada más, digo, no se cuál sea la investigación, pero sorprender, ir, catear y no encontrar nada para mí no es correcto”, dijo.



-¿Entonces no se debe eliminar el fuero?



-Yo prendería las antenas ¿no? o sea al contrario, yo creo que por lo menos debería darse un trato especial porque entonces ¿qué tranquilidad tiene uno? nada, nadie.



Más adelante, el alcalde panista sentenció la forma en la que actuó la Fiscalía General del Estado en el domicilio particular de su homóloga de San José de Gracia, apuntando que son acciones “muy peligrosas”.



“Yo diría lo mismo, que se investigue, que se haga justicia de manera correcta y que tengan mucho cuidado porque cuando catean la casa de un presidente municipal sin encontrar nada, eso es muy peligroso. No pueden decir simplemente ‘usted disculpe'”.

Este miércoles, la recién creada Asociación de Alcaldes de Aguascalientes (AAA) conformada por Teresa Jiménez Esquivel (Aguascalientes), Antonio Arámbula López (Jesús María), Cuauhtémoc Escobedo Tejada (Pabellón de Arteaga), Juan Luis Jasso Hernández (Asientos), Omar Israel Camarillo (Tepezalá), Eusebio Enrique Delgado Esparza (Cosío) y Juan José Lozoya Ponce (San Francisco de los Romo), mostraron su respaldo a la alcaldesa Cristina López, asegurando que no es la primera vez que la FGE vulnera los derechos de los servidores públicos.