Toñita se defiende tras dudar de la orientación sexual de Carlos Rivera

Redacción

Ciudad de México.- La ex participante de La Academia, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como “Toñita”, recibió fuertes críticas en su contra luego de poner en duda la orientación sexual de Carlos Rivera.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, explicó que para ella, llamar al cantante ‘marida’ no era malo, ya que incluso utilizaba esa expreción con sus amigos gays.

“Pero decir marida no es malo, se maneja en la comunidad y mis amigos son gays y saben que lo manejamos y no hay nada de malo, lo que piensen las mentes retorcidas es lo malo”, dijo.

“Si él es no no, es bronca de él, afirmar para mí es decir ‘él es gay’ y ahí cagotéenme y eso nunca lo haría, marida, maride significa esposo en la comunidad, en verdad yo me responsabilizo de lo que digo, pero de lo que piensan ahí sí nada que ver”.

Sus declaraciones salieron debido a que estaba hablando sobre los rumores que apuntaban que la esposa de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, era la responsable de seleccionar quienes sí se presentaban en el programa.

“No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años”, dijo.

De inmediato cambió el tema, pero los seguidores de Carlos no tardaron en sacar las guerras por el intérprete: “Qué ridícula que mencione esas cosas”, “habla por pura envidia”; “claro, como ella no destaca más que por chismes”, “ellos felices, casados y ella de habladora”, “qué incómodo que exista gente así”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video del programa mencionado.

Con información de Quién