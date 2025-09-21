Tom Holland sufre accidente en set de Spider-Man 4

Los Angeles.- El actor Tom Holland sufrió una contusión durante la filmación de una escena de acción para la próxima película Spider-Man: Brand New Day. El incidente ocurrió el pasado viernes, mientras Holland realizaba una maniobra en el set.

De acuerdo a medios como The Sun y Variety, el actor fue trasladado de inmediato a un hospital para una evaluación médica. Según algunas versiones, la lesión es menor y no reviste gravedad.

Al respecto, un portavoz del equipo de producción confirmó que, tras ser examinado, se determinó que la contusión no requerirá una pausa prolongada en la agenda de rodaje.

Las filmaciones de la cuarta cinta del arácnido llamada Spider-Man: Brand New Day continúan según lo programado. El estreno de la cinta sigue previsto para el próximo año.

Foto: X.