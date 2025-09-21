29 C
Aguascalientes
21 septiembre, 2025
Tendencias

Carretera 70 cerrada por accidente

Ejecutan a mujer y la tiran en terracería en Rincón…

Se imponen ciudadanos y evitan poner casinos en Times Square…

Emiliano Aguilar manda mensaje a Ángela y Nodal

Hizo falta presidenta del PJ en arranque de periodo ordinario: Cervantes

Cuestionan descuido de padres tras “juego de secuestro” en Aguascalientes 

Inseguridad y falta de agua, lo que más preocupa en…

Vive la edición 57 de la Feria del Libro Aguascalientes

Entregan parque a vecinos de La Florida, Jesús María

Caifanes cancela Aguascalientes; devolverán entradas

Tom Holland sufre accidente en set de Spider-Man 4

Los Angeles.- El actor Tom Holland sufrió una contusión durante la filmación de una escena de acción para la próxima película Spider-Man: Brand New Day. El incidente ocurrió el pasado viernes, mientras Holland realizaba una maniobra en el set.

De acuerdo a medios como The Sun y Variety, el actor fue trasladado de inmediato a un hospital para una evaluación médica. Según algunas versiones, la lesión es menor y no reviste gravedad. 

Al respecto, un portavoz del equipo de producción confirmó que, tras ser examinado, se determinó que la contusión no requerirá una pausa prolongada en la agenda de rodaje.

Las filmaciones de la cuarta cinta del arácnido llamada Spider-Man: Brand New Day continúan según lo programado. El estreno de la cinta sigue previsto para el próximo año.

Foto: X.