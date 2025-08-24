18 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU:…

Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida…

Detienen a ex comandante prófugo de Policía Federal de Aguascalientes…

Aguascalientes debe su inercia y bienestar al PRI: Carlos Lozano…

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Inquietud entre migrantes aguascalentenses en Estados Unidos debido a las políticas antimigratorias del gobierno de ese país, expuso el legislador José Trinidad Romo Marín, secretario de la comisión de Asuntos Migratorios del Congreso, añadiendo que han derivado en un paulatino aumento en expulsiones en paisanos de los once municipios.

“Ya ha habido más deportaciones. Aún no se siente tan fuerte, pero llegan algunos migrantes deportados, te  puedo decir de cinco personas en Rincón de Romos, pero esto puede seguir aumentando”, resaltó el legislador por Morena.

– ¿Solamente de Rincón de Romos?
– No, hay de todos los municipios en general.

Romo Marín agregó que se viene trabajando en conjunto con las asociaciones migrantes a fin de poder canalizarlos a los consulados, que se les brinde asesoría jurídica y les den un buen trato. Aunque advirtió que la política antimigratoria está derivando en una baja en cuanto a las remesas a municipios.

“Ellos para evitar deportaciones no acuden a sus centros de trabajo, lo cual afecta a que dejen de mandar las remesas que enviaban a sus poblaciones”, agregó.

De forma adicional, el legislador guinda informó que se tiene previsto un foro binacional de migrantes en el municipio de Rincón de Romos.