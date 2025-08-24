Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inquietud entre migrantes aguascalentenses en Estados Unidos debido a las políticas antimigratorias del gobierno de ese país, expuso el legislador José Trinidad Romo Marín, secretario de la comisión de Asuntos Migratorios del Congreso, añadiendo que han derivado en un paulatino aumento en expulsiones en paisanos de los once municipios.

“Ya ha habido más deportaciones. Aún no se siente tan fuerte, pero llegan algunos migrantes deportados, te puedo decir de cinco personas en Rincón de Romos, pero esto puede seguir aumentando”, resaltó el legislador por Morena.

– ¿Solamente de Rincón de Romos?

– No, hay de todos los municipios en general.

Romo Marín agregó que se viene trabajando en conjunto con las asociaciones migrantes a fin de poder canalizarlos a los consulados, que se les brinde asesoría jurídica y les den un buen trato. Aunque advirtió que la política antimigratoria está derivando en una baja en cuanto a las remesas a municipios.

“Ellos para evitar deportaciones no acuden a sus centros de trabajo, lo cual afecta a que dejen de mandar las remesas que enviaban a sus poblaciones”, agregó.

De forma adicional, el legislador guinda informó que se tiene previsto un foro binacional de migrantes en el municipio de Rincón de Romos.