Todo lo que tienes que saber sobre pedales para bicicleta

Redacción

Ciudad de México.-Aunque no lo parezca, los pedales para bicicletas son una de las partes más importantes porque es donde ponemos toda nuestra potencia en la bicicleta y es uno de nuestros puntos de contacto con la bicicleta.

Sin embargo, muchos ciclistas olvidan esta importancia y no prestan atención a los pedales que utilizan. Muchas veces dejamos los pedales que vienen con la bici y no nos preocupamos por ellos hasta que nos empiezan a dar problemas. Elegir el pedal adecuado para tu bicicleta y estilo de conducción es más importante de lo que parece.

Tabla de contenidos

Los pedales para bicicletas son una parte muy importante del ciclismo, ya que son tu principal conexión con la bicicleta, en la que utilizarás toda tu potencia para impulsarte hacia adelante. Dependiendo de cómo practiques, encontrarás diferentes tipos de pedales.

El pedal de la bicicleta es el último componente que transfiere la potencia de la pierna a la bicicleta. Debido a la fuerza que ejercen los pedales, movemos las bielas, lo que a su vez hace que la bicicleta se mueva. Son responsables de hacer todo lo posible para reducir el riesgo de lesiones y caídas.

¿Qué calzados son adecuados para pedales de plataforma o pedales clásicos?

Bueno, puedes usar tenis o zapatos de vestir, pero no es necesario que tengas suelas de cuero para no resbalar. El hecho de que sean más simples que las automáticas no significa que carezcan de avances tecnológicos, con rodamientos mejorados, materiales livianos y muy buen agarre.

Si eso no es suficiente y necesitas más agarre, puedes agregar algunas correas Eltin a los pedales.

¿Cómo elegir los pedales para tu bicicleta?

Cuando elijas pedales para bicicletas, primero debes tener claro el tipo de entrenamiento y/o competiciones que vas a realizar. ¿Ciclismo de montaña o carretera? ¿Estás buscando la eficiencia de los pedales automáticos o la maniobrabilidad que te dan los pedales de plataforma? Si finalmente eliges pedales automáticos comprueba que las calas van acordes con los pedales que has elegido.

Los pedales para bicicletas son los soportes con los que se ejerce la fuerza humana para pedalear y conseguir que la bicicleta avance.



¿Qué tipos de pedales para bicicletas hay?

Pedales automático:

Estos pedales bloquean tus zapatos con tacos para un pedaleo más eficiente. Cada movimiento que haces con los pies se transfiere directamente a las bielas, para que puedas pisar con total seguridad sin preocuparte de que tus pies resbalen.

Proporcionan un alto nivel de control al pedalear rápido o realizar actividades como saltar sobre terrenos irregulares. Cada disciplina tiene un mecanismo de sujeción del calzado diferente, por lo que deberás saber cuál usar para ver si es compatible.

Pedales MTB: use los dos tornillos del soporte para sujetar los pedales, de modo que pueda quitar los pedales más rápido y facilitar la limpieza del barro y la suciedad. Recomendamos pedales automáticos compatibles con SPD mtb.

Pedales de carretera:

La velocidad es lo más importante, por lo que las abrazaderas se sujetan con tres tornillos, ya que esto aumenta el área de conexión. Recomendamos pedales automáticos compatibles con Look Keo 2.

Pedales híbridos:

Si utilizas una bicicleta de carretera para entrenamientos, recorridos por la ciudad o como medio de transporte, los pedales automáticos Eltin compatibles con pedales híbridos SPD son tu mejor opción. Gracias a estos pedales, puedes usar zapatos y zapatillas sin tacos

.

Si los pedales no tienen cala o desgaste, necesitas comprar uno porque serán una combinación de zapatos y pedal automático. Tienes que elegir entre zapatillas de bicicleta de montaña y zapatillas de carretera.

Pedales clásicos:

Los pedales clásicos están diseñados para el ciclismo urbano, garantizando el movimiento más seguro en la ciudad gracias a los reflectores que te hacen visible de día y de noche. También existen pedales plegables para tu bici de ciudad y/o bici plegable. Los pedales plegables ayudan a que tu bicicleta ocupe menos espacio.

Pedales de plataforma:

Estos pedales son ideales si conduces una BMX o una bicicleta eléctrica, ya que brindan un buen soporte para tus pies. Están fabricados en diferentes materiales y están diseñados con pequeños tacos para evitar que los pies resbalen.

Los pedales de plataforma son la primera opción para el descenso, por lo que se utilizan principalmente en las modalidades All Mountain, Enduro, Trail, Downhill, etc. Su superficie es generosa y ancha, lo que permite que el pie se mantenga bien alejado de los pedales.

Los tacos metálicos se distribuyen por todo el perímetro del pedal, algunos en el centro. Estos tacos son los encargados de mejorar la tracción insertándose en la suela. Estos pedales facilitan la liberación del pie cuando es necesario.

Si bien los tacos miden menos de medio centímetro, pueden asustarte en la espinilla cuando el pie se sale del pedal, porque lo primero que golpea con la espinilla es el tornillo, lo que puede causar lesiones (todo ciclista de montaña tiene al menos una cicatriz en los pedales).

En cualquier caso, recomendamos utilizar estos pedales para llevar calcetines altos o espinilleras. Los tenis que se utilicen deberán ser del tipo patineta (suela de goma lisa) para un mejor agarre en los tacos.

Las zapatillas específicas para mountain bike tienen este tipo de suela de goma, también con la rigidez justa para colocar el pie en los pedales sin doblarse ni tomar la forma de los pedales. híbrido.

Los pedales híbridos pueden considerarse multiusos, pero como todos los pedales multiusos, no satisfacen por completo las necesidades de todos los pedales. Estos pedales híbridos tienen una plataforma mayormente suave por un lado y un sistema mecánico por el otro.

Se pueden encontrar bajo la marca Shimano, así como Crankbrothers y otras marcas que se han hecho cargo de la comercialización de este tipo de pedales. Estos pedales son más para divertirse; aprenda a usar pedales automáticos; incluso para bicicletas de ciudad o la maniobrabilidad de los pedales de plataforma.

Si está utilizando pedales automáticos, asegúrese de que las abrazaderas coincidan con los pedales que ha elegido.