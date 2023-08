Todo lo que debes saber sobre los conciertos de Twice en México

Redacción

México.- Cada vez más presentes están en México los conciertos de K-pop y para seguir con ellos, la agrupación femenina, TWICE, anunció que llegará de nuevo a nuestro país con su gira Ready To Be; noticia que fue compartida por el propio grupo y la que de inmediato puso feliz a sus fans llamados Once.

Fue vía sus redes sociales, que TWICE anunció que dentro de unos meses regresa a México después de que visitaran por primera vez tierras aztecas en el 2019 y ofrecieran un concierto el 19 de julio de ese año en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo y dónde se presentará TWICE en México?

De acuerdo con la información que dio a conocer la agrupación de K-pop será el próximo 3 de febrero del 2024 cuando las idols den un concierto a todos sus Once mexicanos que han esperado cuatro años para volver a verlas.

En el póster que compartieron, el concierto se llevará a cabo en el Foro Sol. Por si fuera poco, TWICE también reveló que visitará otras ciudades alrededor del mundo con su gira Ready To Be como Melbourne, Jakarta y Sao Paulo en Brasil.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para TWICE en México?

Ocesa, por medio de su cuenta dedicada al K-pop, reveló que la preventa de boletos para TWICE en México se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre a partir de las 2:00 PM hora del centro de México a través de Ticketmaster.

Con la preventa solamente participarán tarjetas Citibanamex, por lo que quienes tengan alguna tarjeta de este banco serán los primeros en adquirir sus boletos.

Si no cuentas con alguna tarjeta de dicho banco no te preocupes, ya que la venta general será el 14 de septiembre a las 2:00 PM, hora del centro de México en Ticketmaster. Por lo que cualquier plástico participa.

Fue en el 2019 cuando TWICE visitó por primera vez México como parte de su gira TWICELIGHTS. El año pasado, las cantantes dieron una entrevista a la revista Y Magazine en la que mencionaron que aún no olvidan su visita a nuestro país.

Nayeon comentó que recuerda con mucho cariño cuando ofreció su primer concierto en México, por lo que sin duda podrá llevarse otro gran recuerdo ahora que visite la CDMX.

*Información Excélsior.