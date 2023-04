Todo lo que debes saber sobre el regreso a México de Artic Monkeys

Redacción

Ciudad de México.-Arctic Monkeys sorprendió tras anunciar su regreso a México con un concierto en 2023 en la Ciudad de México con invitados especiales así que anota la fecha en tu calendario y empieza el ahorro porque la venta de boletos arrancará este mismo mes.

La banda británica, integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley, se presentará en el Foro Sol, escenario que pisó por última vez en solitario en 2019, donde dio un show ante más de 65 mil personas. Su regreso era una noticia muy esperaba por sus fans tras su presentación en el Corona Capital 2022.

¿Cuándo será el concierto de Arctic Monkeys en CDMX?

El concierto de Arctic Monkeys en la Ciudad de México se realizará el viernes 6 de octubre de 2023 en el Foro Sol y contará con invitados especiales. La banda informó que en su show compartirá escenario con el grupo irlandés Fontaines D.C. y el estadunidense The Backseat Lovers.

Venta de boletos para Arctic Monkeys

Para la venta de boletos para el concierto de Arctic Monkeys en México habrá tres fechas, todas ellas en abril para que puedas adquirir tus entradas, la última será para el público en general.

Venta para fans

Para los fans, la preventa estará disponible a partir del viernes 14 de abril a las 10:00 horas a través del sitio web oficial de Arctic Monkeys. Para poder acceder a ella deberás registrarte antes de las 16:00 horas del jueves 13 de abril.

Gran venta HSBC

Si cuentas con tarjeta HSBC podrás comprar tus boletos el lunes 17 de abril a partir de las 14:00 horas a través de www.ticketaster.com.mx.

Venta general

Si no conseguiste entradas en las primeras dos fechas, a partir del martes 18 de abril a las 14:00 horas podrás comprar los boletos para el concierto.

The Car, el último disco de Arctic Monkeys

Los Arctic Monkeys lanzaron en 2022 The Car, su séptimo álbum que incluye sencillos como There’d Better Be A Mirrorball, Body paint, Sculptures of anything goes, el cual fue nominado al Grammy por Mejor Performance Musical Alternativo y dos BRIT Awards por Grupo del Año y Mejor Acto de Rock/Alternativo.

Desde el año pasado banda de Sheffield inició un gira por el mundo para promocionar su más reciente material discográfico, que incluyó la actuación en algunos festivales como fue el caso del Corona Capital 2022.

Con información de Excélsior