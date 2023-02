‘Todo está mal’, dice Arturo Elías Ayub sobre la Liga MX

Redacción

Ciudad de México.-Siguen lloviendo críticas a la Liga MX y ahora fue el empresario Arturo Elías Ayub quien cuestionó el formato de competencia de la primera división y aseguró que por eso ya “nadie la ve” y reveló la razón por la que se alejó del futbol mexicano.

El expresidente de los Pumas de la UNAM y accionista del Real Oviedo de España habló sobre las recientes modificaciones a la Liga MX propuestas por el presidente de esta, Mikel Arriola, y considera que son insuficientes y él haría "ocho millones de cambios porque todo está mal".

“En el futbol mexicano no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia; hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12 (a la liguilla); nadie asciende y nadie desciende”, comentó Elías Ayub en un space de Twitter. “Por eso nadie ve el futbol mexicano. La gran bronca es la falta de competencia, mientras no haya competencia está cab…”, agregó.

¿Por qué Elías Ayub dejó a Pumas y no invierte en la Liga MX?

Arturo Elías Ayub fue presidente del Patronato de Pumas cuando el club consiguió el bicampeonato de Liga MX con Hugo Sánchez en el Clausura y Apertura 2004, además del Trofeo Santiago Bernabéu ante Real Madrid ese mismo año.

"Cuando estuve en Pumas, dos veces me tuvieron que hacer 'electros' (electrocardiogramas) de cómo me pongo, pero estoy loco, enfermo por el deporte", confesó entre risas el empresario. "Sufro mucho, soy super apasionado para todo lo que hago. Cuando está en mis manos y lo puedo controlar, es más fácil".

Cuando el Club León regresó a la primera división del futbol mexicano, en 2012, Grupo Carso compró a Grupo Pachuca el 30 por ciento del equipo; Carlos Slim nombró a su yerno Arturo Elías Ayub como representante ante la Liga MX. Los ‘Panzas Verdes fueron bicampeones del Apertura 2013 y del Clausura 2014.

A pesar del éxito que Elías Ayub ha tenido como directivo en la Liga MX, asegura que no tiene en mente invertir en el futbol mexicano, pero prefirió convertirse en accionista del Real Oviedo de la Segunda B de España.

“Cuando eres presidente de un equipo de futbol tienes que hacer que las cosas funcionen, pero a la hora del partido la ansiedad de no poder meterme, me enferma. Entonces, por eso, no vamos a comprar ningún equipo (de la Liga MX)”, destaco Elías Ayub en Twitter.

¿Cómo le ha ido a Elías Ayub con el Real Oviedo?

Carlos Slim y Arturo Elías Ayub aparecieron en 2012 para rescatar al club asturiano con dos millones de euros procedentes de la empresa Inmobiliaria Carso que evitaron que el Oviedo incurriera en una causa de disolución cuando estaba en Segunda División B. Además, se hizo con la mayor parte del accionariado.

Desde entonces, el club asturiano ha seguido un recorrido ascendente, pero sin llegar a explotar. En la campaña 2014/15 dio un paso hacia arriba tras conseguir alcanzar la Segunda División. A lo largo de siete temporadas, se le ha resistido subir de categoría: ha quedado noveno, octavo y séptimo en dos ocasiones, decimoquinto y decimotercero.

Pero en este tiempo, Ayub y su suegro han dotado de estabilidad institucional al club. De hecho, en 2019, reportó ganancias por 1.9 millones de euros. Solo necesitan un ascenso, después de más de dos décadas sin jugar en Primera División, para poner la guinda.

“Ahorita que acabamos de vender la mayoría del Oviedo (a Grupo Pachuca), hace tres meses, por fin estoy descansando. Mis ‘chavos’ rezaban porque ganara el equipo en el que estábamos porque me ponía mal”, añadió entre risas el empresario.

Actualmente, Arturo Elías Ayub es director de los sitios informativos Uno Noticias y Claro Sports y también de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y de la Fundación Telmex Telcel.